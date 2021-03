Beflügelt wird der Euro durch die gute Stimmung an den Aktienmärkten.Frankfurt - Der Euro kann hat am Donnerstag zwischenzeitliche Gewinne nicht ganz halten. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1957 US-Dollar und damit etwas mehr wie am Morgen. Zeitweise war der Euro aber bis auf 1,1974 Dollar gestiegen. Auch zum Franken kann sich der Euro nicht auf dem Höchstkurs halten und notiert zuletzt mit 1,1068 nach 1,1095 Franken am Morgen.

