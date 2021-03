Der Aufwärtstrend im USD/JPY verliert derzeit etwas an Schwung, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir erwarteten, dass der USD gestern "seitwärts innerhalb einer 108,30/108,95-Spanne" handeln würde. Unsere Einschätzung war nicht falsch, da der USD in einer engeren Spanne als erwartet gehandelt wurde (108,32/108,91). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...