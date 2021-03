Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag auch nach der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank ihren guten Lauf fortgesetzt.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag auch nach der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ihren guten Lauf fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone kletterte um 0,67 Prozent nach oben auf 3845,64 Punkte und hat damit in dieser Woche bereits 4,8 Prozent gewonnen. Der Pariser Leitindex Cac 40 stieg am vorletzten Handelstag der Woche um 0...

