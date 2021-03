Stuttgart - Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg lassen die Grünen dort leicht nach - die CDU bleibt unverändert. Laut ZDF-"Politbarometer" kämen die Grünen auf 34 Prozent, einen Punkt weniger als bei der Erhebung in der Vorwoche, die CDU bleibt bei 24 Prozent stehen.



Die weiteren Zahlen ändern sich kaum: AfD 11, SPD 10, FDP 11 (+1), Linke 3, Sonstige 7 Prozent. Immerhin 41 Prozent sagen im ZDF-"Politbarometer" allerdings auch, dass sie nicht wissen, ob, und wenn ja, wen sie kommenden Sonntag wählen sollen. Bei der Frage, wen man lieber als Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin hätte, liegt Grünen-Amtsinhaber Winfried Kretschmann mit 70 Prozent sehr weit vor der CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann (13 Prozent). Während Kretschmann in dieser Frage die eigenen Anhänger nahezu geschlossen hinter sich hat (95 Prozent), wollen nur 28 Prozent der CDU-Anhänger Eisenmann als Ministerpräsidentin, aber 60 Prozent Kretschmann.

