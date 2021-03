Nach der Verabschiedung des gewaltigen Corona-Konjunkturpakets durch den US-Kongress am Mittwoch setzte der US-Präsident das Massnahmenbündel mit seiner Unterschrift am Donnerstag in Kraft.Washington - Dem billionenschweren "amerikanischen Rettungsplan" von Joe Biden steht nichts mehr im Weg: Nach der Verabschiedung des gewaltigen Corona-Konjunkturpakets durch den US-Kongress am Mittwoch setzte der US-Präsident das Massnahmenbündel mit seiner Unterschrift am Donnerstag in Kraft. Es gebe der Mittelschicht und der arbeitenden Bevölkerung - dem "Rückgrat" des Landes - eine faire Chance...

