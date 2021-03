Der US-Leitindex Dow Jones Der gewinnt 0,58 Prozent auf 32 485,59 Punkte.New York - In weiterhin starker Verfassung hat sich am Donnerstag der New Yorker Aktienmarkt präsentiert. Nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch erreichte, gelang dies nun auch dem S&P 500 . Aus dem Handel ging der marktbreite Index mit plus 1,04 Prozent auf 3939,34 Punkten. Der Dow gewann 0,58 Prozent auf 32 485,59 Punkte. Weiter auf Aufholjagd befand...

