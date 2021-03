Möhren, Blumenkohl und Co. für den ernährungsbewussten Verbraucher Mit einem Gemüsesortiment erweitert Sachsenobst sein Angebot an frischen Produkten in seinen Hofläden. Nun können die Konsumenten nicht nur zum heimischen Apfel greifen oder leckeren Sachsenobst-Saft einpacken, sondern auch knackige Möhren, Blumenkohl, Radieschen und vieles mehr einkaufen. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...