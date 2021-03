In diesem Februar schien die Sonne in Deutschland verglichen mit der durchschnittlichen Sonneneinstrahlung der vergangenen Jahre ein wenig öfter. Mit 49 Kilowattstunden pro Quadratmeter wurde die durchschnittliche Sonneneinstrahlung des langjährigen Mittels um 9 Kilowattstunden pro Quadratmeter übertroffen. Die Sonneneinstrahlung in Deutschland im Februar zeigt im Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010 das erwartbare Bild: Ganz im Norden bei Flensburg liegt die Einstrahlung am niedrigsten und erreicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...