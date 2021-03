In Rheda-Wiedenbrück hat eine 63 Kilowatt Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Finanzamts installiert worden. 80 Prozent des Solarstroms werden für den Eigenverbrauch genutzt. Das Projekt ist Teil einer Iniative der Landesregierung, mehr eigene Liegenschaften mit Photovoltaik auszustatten.Das Finanzamt in Rheda-Wiedenbrück ist mit einer 68 Kilowatt Photovoltaik-Dachanlage bestückt worden. Die insgesamt 168 Solarmodule produzierten mit rund 60.000 Kilowattstunden genug Strom um rund ein Drittel des jährlichen Energiebedarfs zu decken, so die Berechnungen des Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB ...

