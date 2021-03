Elektrofahrzeuge haben 2020 einen gewaltigen Aufschwung erlebt. Erstmals ist das vor Jahren gesetzte Ziel der Bundesregierung von einer Millionen Elektrofahrzeugen in greifbarer Nähe. Doch was bedeuten diese Zahlen für das Energiesystem?Batterieelektrische und Plug-In Hybridautos wandeln sich von einer Nischentechnologie zum Massenmarkt. Dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird, sieht man dabei unter anderem am angekündigten Ende des Verbrennungsmotors bei zahlreichen großen Automobilkonzernen wie Volvo (2030), Ford (2030, in Europa), Jaguar Land Rover (2025), General Motors (2035) oder Audi ...

