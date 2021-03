Die Produktion der Solar-Dachziegel in Prenzlau ist seit 2018 signifikant erhöht worden. Die Kosten belaufen sich lauf Hersteller für Endkunden auf 25 bis 30 Euro pro Stück. Bis zu 70 Prozent des Strombedarfs eines Einfamilienhauses lassen sich mit den Anlagen damit decken.Wenn man an Solardächer denkt, kommt einem unweigerlich Elon Musk in den Sinn, als er die Solardächer mit Photovoltaik-Ziegeln von Tesla präsentierte. Das war schon im Jahr 2016 und passiert ist seither wenig. Unlängst hieß es, die Photovoltaik-Dachziegel des kalifornischen Unternehmens sollen demnächst auch in Deutschland erhältlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...