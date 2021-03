Der EuroStoxx50 fällt am letzten Handelstag der Woche um zuletzt 0,68 Prozent auf 3819,50 Punkte.Paris - Nach einer starken Woche nehmen Anleger am Freitag bei europäischen Aktien erst einmal etwas Geld vom Tisch. Der EuroStoxx 50 fiel am letzten Handelstag der Woche um zuletzt 0,68 Prozent auf 3819,50 Punkte. Er hat aber im Wochenverlauf bislang immer noch vier Prozent an Wert gewonnen. Die Verluste durch den Corona-Crash hatte der Leitindex der Eurozone dabei jüngst komplett aufgeholt.

