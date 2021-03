Robeco befindet sich seit vielen Jahren im Dialog mit Unternehmen in der Fleischlieferkette.Es sind nicht nur Lebendtiermärkte, die Gesundheitsrisiken verursachen, wie wir im Fall des Coronavirus gesehen haben. Die gesamte Fleischlieferkette birgt weltweit erhebliche Gesundheitsrisiken. In der Vergangenheit war dies bei der Schweinegrippe und beim Rinderwahnsinn zu beobachten. Sehr wahrscheinlich wird sich dies auch in Zukunft in Form anderer Krankheiten und Bakterienresistenzen infolge...

