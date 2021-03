Der 39-Jährige löst im September den derzeitigen "NZZ am Sonntag"-Chefredaktor Luzi Bernet ab.Zürich - Nach nur zwei Jahren verlässt Jonas Projer Blick TV und wird Chefredaktor der "NZZ am Sonntag". Das teilten die Medienhäuser Ringier und NZZ am Freitag mit. Der 39-Jährige löst im September den derzeitigen "NZZ am Sonntag"-Chefredaktor Luzi Bernet ab. Christian Dorer, der Chefredaktor der Blick-Gruppe, bedauerte in der Mitteilung Projers Abgang. Dieser habe das "Pionierprojekt Blick TV...

Den vollständigen Artikel lesen ...