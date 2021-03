Wer sich in der Schweiz gegen Corona testen lässt, tut dies ab dem 15. März gratis - mit oder ohne Symptome.Bern - Der Bundesrat hat am Freitag seine Testoffensive bestätigt. Wer sich in der Schweiz gegen Corona testen lässt, tut dies ab dem 15. März gratis - mit oder ohne Symptome. In der Konsultation wurde dieser Schritt weitherum begrüsst. Die Landesregierung habe deshalb die Ausweitung der Teststrategie ohne wesentliche Änderungen beschlossen, heisst es in einer Mitteilung.

