Stuttgart - Die Grünen stehen in Baden-Württemberg vor einem Wahltriumph. Das berichtet die "Bild" (Samstagausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts INSA. Danach kommen die Grünen aktuell unverändert auf 32 Prozent der Stimmen.



Die CDU verliert zur Umfrage vor wenigen Tagen weitere zwei Punkte und könnte mit 23 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis einfahren. Die AfD kommt auf 13 Prozent (+1), auch SPD und FDP gewinnen je einen Punkt auf elf Prozent. Die Linke erreicht vier Prozent. "Die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann können sich einen Koalitionspartner aussuchen. Ohne und gegen die Grünen kann in Baden-Württemberg nicht regiert werden", sagte INSA-Chef Hermann Binkert der "Bild".



Für den "Baden-Württemberg-Trend" befragte das Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrag der "Bild" am 11. und 12. März 2021 insgesamt 1.066 Bürger aus Baden-Württemberg.

