Mainz - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Wahlberechtigten in ihrem Bundesland zur Teilnahme an der am Sonntag stattfindenden Landtagswahl aufgerufen. Alle hätten die Chance, darüber zu entscheiden, wie Rheinland-Pfalz in Zukunft aussehen solle, sagte sie zum Auftakt des Wahltags.



Nach ihrer Stimmabgabe am Morgen in einem Wahllokal in Trier äußerte sie sich zudem zuversichtlich zum Wahlausgang. Sie sehe "keine Wechselstimmung". Am Sonntag finden sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg Landtagswahlen statt. Wegen der Pandemie wird eine Rekord-Briefwahlbeteiligung erwartet.



Laut Umfragen können die Regierungschefs in beiden Bundesländern damit rechnen, wieder die stärkste Kraft zu stellen. Mit Spannung werden die Ergebnisse der CDU erwartet: Manche Experten erwarten, dass die Partei wegen der Maskenaffäre von den Wählern abgestraft wird.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de