Tesco will Lebensmittelverschwendung reduzieren, indem ungewaschene Kartoffeln verkauft werden und somit ihre Haltbarkeit potentiell verdoppelt wird. In Tests hat Tesco bis jetzt in Partnerschaft mit Branston, einer der größten Kartoffellieferanten von Großbritannien (GB), entdeckt, dass die Haltbarkeit für ungewaschene Kartoffeln fast verdoppelt wurde, da sie bis zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...