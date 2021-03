Am Morgen kann der Dollar im Handel mit den meisten anderen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug etwas unter Druck gerät.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag zum US-Dollar leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1929 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Gegenüber dem Franken hält sich der Euro über der Schwelle von 1,11 und kostet aktuell 1,1105 Franken. Der Dollar geht derweil mit 0,9310 Franken fester um als noch Ende letzter Woche. Am Morgen kann der...

