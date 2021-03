Unser letzter Trade mit MTU Aero Engines ISIN: DE000A0D9PT0 hat nicht funktioniert. So viel Wahrheit muss sein. Wir hatten allerdings bei diesem "Zocker-Trade" mit einem sehr starken Hebel von 20,72 aufgrund des vorhandenen Risikos darauf hingewiesen, nur mit "kleinem Geld" einzusteigen, was den Verlusttrade erträglich macht. Die Aktien von MTU Aero Engines pendeln seit Monaten in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung. Wenn man im Chartbild mal eine ...

