Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit festeren Kursen in die Sitzung.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit festeren Kursen in die Sitzung. Er knüpft damit an die insgesamt starke Vorwoche mit einem Plus von über 2 Prozent an. Die Vorgaben aus den USA präsentieren sich nach einem zuletzt verschiedentlich gesehenen Muster: Der Dow Jones hat am Freitag eine Woche mit einem Zuwachs von über 4 Prozent mit weiterem guten Gewinn abgeschlossen...

Den vollständigen Artikel lesen ...