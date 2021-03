FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.03.2021 - 11.00 am



- ALPHAVALUE RAISES EASYJET TO 'ADD' (REDUCE) - PRICE TARGET 1212 (1025) PENCE - BERENBERG INITIATES BOOHOO WITH 'BUY' - TARGET 460 PENCE - BERENBERG RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 400 (370) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4328 (4389) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP INITIATES MOONPIG WITH 'BUY' - TARGET 550 PENCE - CITIGROUP RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 635 (600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2000 (1800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 441 (435) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES INITIATES MOONPIG WITH 'BUY' - TARGET 510 PENCE - JPMORGAN INITIATES MOONPIG WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 415 PENCE - LIBERUM RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 360 (300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES STHREE PRICE TARGET TO 500 (475) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3800 (3200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

