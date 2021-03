++ Europäische Märkte notieren am Montag höher ++ DE30 bleibt über kurzfristiger Aufwärtstrendlinie ++ Volkswagen wird einigen Mitarbeitern Altersteilzeit und Vorruhestand anbieten ++ Die europäischen Blue-Chip-Indizes notieren in der ersten Hälfte der Montagssitzung höher. Die Sitzung verlief bisher recht ruhig, eine erhöhte Volatilität war nur zu Beginn des heutigen Handels vorhanden. Der Wirtschaftskalender ist heute fast leer. Allerdings wird Biden um 18:45 Uhr eine Rede über die Umsetzung des Konjunkturpakets halten, was zu weiterer Bewegung auf dem Markt führen könnte. Die CDU von Angela Merkel hat bei den Landtagswahlen am Sonntag eine Niederlage erlitten. Laut Exit Polls wird ein Wahlsieg der Grünen in Baden-Württemberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...