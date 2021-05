Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street steigen am Dienstag weiter an - Investoren warten auf die Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen - Nach starken Kursgewinnen am Montag eröffneten die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Dienstag den zweiten Tag in Folge im Plus. Der Dow Jones Industrial Average erhöhte sich um 0,2% auf 34.460, der ...

