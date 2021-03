Der Projektentwickler ABO Wind legt hat zum fünften Mal in Folge einen Gewinn von mehr als zehn Millionen Euro erwirtschaftet. Die Basis des wirtschaftlichen Erfolgs war 2020 so international wie in keinem Geschäftsjahr zuvor. Mit 13,1 Millionen Euro (Vorjahr: 11,4 Millionen Euro) weist ABO Wind im Geschäftsjahr 2020 zum fünften Mal in Folge einen Jahresüberschuss von mehr als zehn Millionen Euro aus. Vor etwa fünf Jahren erweiterte das Unternehmen das Kerngeschäft Windparks um Solartechnologie ...

