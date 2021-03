VW erhöht auch den Anteil am schwedischen Unternehmen und plant den Bau von sechs "Gigafabriken" für die Batteriezellproduktion.Stockholm - Europas grösster Autobauer Volkswagen hat bei seinem Batteriepartner Northvolt Akkus für einen Milliardenbetrag bestellt. VW platzierte bei den Schweden einen Auftrag zur Lieferung von Batterien im Volumen von über 14 Milliarden Dollar über die kommenden zehn Jahre und erhöht auch seinen Anteil am Unternehmen, wie Northvolt am Montag anlässlich einer erweiterten Partnerschaft zwischen...

