Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich wieder deutlicher unter der Marke von 1,11 Franken etabliert.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag in einem eher impulslosen Handel moderat nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1926 US-Dollar und damit etwas weniger als im frühen Handel. Auch zum Franken hat der Euro ebenfalls nachgegeben und sich wieder deutlicher unter der Marke von 1,11 etabliert. Derzeit wird er zu 1,1064 Franken gehandelt, nach 1...

