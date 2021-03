Das Neu-Delhi-Tomaten-Blattkräusel-Virus (Tomato Leaf Curl New Delhi Virus, ToLCNDV) verursacht seit fast einem Jahrzehnt ernste Probleme für Kürbiserzeuger in der Mittelmeerregion. Das Pflanzenvirus greift das Laub und die Früchte in jedem Stadium des Anbaus an, was zu kleineren, unförmigen Früchten und schließlich einem geringeren Ertrag führt. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...