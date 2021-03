Wenn wir uns die "gefühlte" wirtschaftliche Situation in unserer Branche in Erinnerung rufen und diese mit den Rohentwürfen der Jahresabschlüsse mehrerer Firmen aus der Branche vergleichen, so klafft dabei doch ein ordentliches Delta auseinander. Im Firmenbuch sind die Jahresabschlüsse der einzelnen Firmen ja öffentlich ein zu sehen. Firmen, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...