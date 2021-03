Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie blickt die Speicherbranche in Deutschland auf ein erfolgreiches Jahr zurück und erwartet auch in diesem Jahr weiter steigende Umsätze. Allerdings haben sich nicht alle Segmente gleich gut entwickelt. Einen ordentlichen Schub gab es jedoch erneut für die Photovoltaik-Heimspeicher.Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) hätte den Zeitpunkt für die Vorstellung seiner Branchenanalyse zur Marktentwicklung 2020 und den Erwartungen 2021 kaum besser wählen können. "Am heutigen Tag wird der 300.000ste Photovoltaik-Heimspeicher in Deutschland installiert", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...