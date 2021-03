Aktienanleger liegen wohl grundsätzlich richtig, wenn sie durch die dritte Welle hindurchschauen.Zu Wochenbeginn stieg die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland kräftig, auf 82,9. Damit gerät die 100 in den Blick, jene Marke also, ab der Bundes- und Landesregierungen die Notbremse ziehen und die gerade erst gewährten Lockerungen wieder rückgängig machen will. Dass es andernorts in der DACH-Region nicht besser aussieht (Österreich 205,4, Schweiz 96,5), ist kein Trost. Denn insgesamt scheint sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...