Auftrieb kommt von den Börsen jenseits des Atlantiks: In den USA hat die Wall Street am Montag ihre Rekordjagd fortgesetzt.Paris / London - An Europas Börsen haben die Optimisten am Dienstag die Oberhand. Auftrieb kam von den Börsen jenseits des Atlantiks: In den USA hatte die Wall Street am Montag ihre Rekordjagd fortgesetzt und setzt nach wie vor auf das billionenschwere Corona-Hilfspaket des neuen US-Präsidenten Joe Biden. In Asien folgten die Börsen dem Trend. Der EuroStoxx 50 legte am späteren Vormittag um 0...

