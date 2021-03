Die Einzelhandelsumsätze sind in den USA im Februar stärker gefallen als erwartet - Der US-Dollar Index bleibt im negativen Bereich unter 91,80 - Die Einzelhandelsumsätze sanken in den USA im Februar um -3% auf 561,7 Mrd. $, wie die vom US Census Bureau am Dienstag veröffentlichten Daten zeigten. Dieser Wert folgte auf den Anstieg im Januar von ...

