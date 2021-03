Laut Bundesverband Energiespeicher (BVES) sind in Deutschland mittlerweile 300.000 Hausspeicher installiert. Der Verband verkündete die aktuellen Zahlen während der virtuellen Konferenz Energy Storage Systems 2021. Das dynamisches Wachstum der Branche, das sich vor allem in Form der 300.000 Hausspeicher manifestiert, setzt sich laut BVES in Deutschland fort. Der regulatorische Rahmen, den die Politik setzt, sei jedoch weiterhin unpassend für einen breiten Markteinsatz von Energiespeichern, kritisiert ...

