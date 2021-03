Die SFC Energy AG hat 24 hybride Microgrids mit Photovoltaik und 500-Watt-Brennstoffzellen in netzfernen, Gebieten im Nordosten Indiens installiert. Die SFC Energy AG hat die Lieferung und Installation eines Auftrags über Brennstoffzellen mit jeweils 500 Watt Leistung für netzferne Gebiete in vier nordostindischen Bundesstaaten erfolgreich abgeschlossen. Die Brennstoffzellen stellen dort in Microgrids die Versorgung in Verbindung mit Photovoltaik sicher. SFC aus Brunnthal bei München ist Anbieter ...

