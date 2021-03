Das Berliner Start-up hat sich auf Offgrid-Photovoltaik-Lösungen mit Speicher spezialisiert. Es schloss eine Serie-A-Finanzierungsrunde erfolgreich ab, an der sich auch EIT Innoenergy und DEG beteiligten.Canadian Solar, EIT Innoenergy und die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) investieren einen Millionen-Betrag in das Berliner Start-up Solarworx. Der chinesisch-kanadische Photovoltaik-Hersteller sei dabei Lead-Investor der Serie-A-Finanzierungsrunde gewesen, hieß es am Dienstag. Zugleich vereinbarten Canadian Solar und der Offgrid-Photovoltaik-Spezialist eine strategische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...