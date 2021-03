Der USD/CNH wird in den nächsten Wochen weiterhin innerhalb der Spanne von 6,4730-6,5360 gesehen, so die Meinung der FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Gestern vertraten wir die Ansicht, dass sich der USD 'wahrscheinlich konsolidieren und zwischen 6,4850 und 6,5150 handeln wird'. In der Folge handelte der USD seitwärts, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...