US-Präsident Joe Biden könnte die Erhebung einer Vermögenssteuer in Erwägung ziehen, um das anschwellende Haushaltsdefizit der Nation anzugehen, sagte Finanzministerin Janet Yellen in einem ABC-Interview - "This Week" zuvor. Weitere Zitate "Das ist ein Punkt, über den wir noch nicht entschieden haben und den wir in Betracht ziehen können", sagte sie ...

