FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER TARGET TO 2350 (2100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 9500 (9000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 2600 (1890) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5700 (4700) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE TARGET TO 260 (254) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4000 (3350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 375 (370) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 264 (289) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES MONDI PLC WITH 'HOLD' - TARGET 1790 PENCE - BERENBERG RAISES DS SMITH TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 475 (290) PENCE - BERENBERG RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7500 (7300) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SABRE INSURANCE TARGET TO 320 (345) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS TI FLUID SYSTEMS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 280 PENCE - HSBC RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 430 PENCE - JEFFERIES CUTS TEAM17 PRICE TARGET TO 654 (668) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 296 (227) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2050 (1700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GAMESYS PRICE TARGET TO 2150 (1930) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 850 (800) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 349 (383) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 108 (170) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 105 (45) PENCE - UBS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 255 (245) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 10400 (10050) PENCE - 'BUY'



