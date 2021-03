Der spanische Projektentwickler wird die Photovoltaik-Anlagen mit jeweils fünf Megawatt Leistung in Frankreich realisieren. Sie sind mit bifazialen Solarmodulen und Nachführsystemen geplant. Letztere hat das deutsche Unternehmen speziell für die Kombination von Photovoltaik und den Nahrungsmittelanbau entwickelt.von pv magazine Spanien AMDA Energia hat Ideematec ausgewählt, um Tracker für ein Portfolio an Agro-Photovoltaik-Anlagen mit 100 Megawatt Gesamtleistung in Frankreich zu liefern. Die Projekte sollen dabei jeweils fünf Megawatt Leistung haben, wie der deutsche Hersteller von Nachführsystemen ...

