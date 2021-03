Das Cable bleibt im Konsolidierungsmodus und dürfte sich in den nächsten Wochen weiter in der Range von 1,3810-1,4020 bewegen. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Gestern betonten wir, dass der GBP "unter 1,3850 fallen könnte", aber wir waren der Ansicht, dass die "1,3810 nicht in Gefahr geraten dürfte". Das GBP fiel jedoch kurzzeitig bis auf 1,3809, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...