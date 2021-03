Diese Zertifikate können gerade für Photovoltaik-Projekte wichtig sein, die außerhalb der Förderung über PPAs finanziert werden oder deren Förderung ausgelaufen ist. Enervis will dafür jetzt technologie- und regionenspezifische Preis- und Mengenprognosen liefern.Die Herkunftsnachweise für Grünstrom gewinnen zunehmend an Bedeutung. Gerade für Projekte, die außerhalb staatlicher Förderungen realisiert werden, stellen sie eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle dar. Allerdings ist der Markt für die sogenannten Guarantees of Origin (GoO) bislang eher intransparent. Enervis hat nun ein europaweites ...

