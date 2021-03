Die Allianz Suisse ist im letzten Jahr in der Sachversicherung leicht gewachsen, hat aber erwartungsgemäss im Lebengeschäft an Volumen verloren.Zürich - Die Allianz Suisse ist bislang gut durch die Coronakrise gekommen: Die Tochter der deutschen Allianz-Gruppe musste zur Deckung pandemiebedingter Schäden kaum Geld in die Hand nehmen und erzielte ein robustes Anlageergebnis. Weiter wachsen will der Versicherer etwa im Geschäft mit KMU-Kunden. "Wir haben im vergangenen Jahr ein den Umständen entsprechend gutes Ergebnis erzielt"...

