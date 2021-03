Wien - Die österreichischen Grünen weisen Vorwürfe zurück, in der Koalition mit der ÖVP unter Kanzler Sebastian Kurz ihre Ideale zu verraten. Das sei "kompletter Unsinn", sagte Grünen-Chef Werner Kogler der Wochenzeitung "Die Zeit".



Der Klimaschutz sei ein "zentraler Bestandteil des Regierungsübereinkommens", so der Vizekanzler. "Ein ökologischer Megawumms, wirklich ein dickes Ding." Aber auch im Justizbereich würden dank der Grünen Reformen umgesetzt, sagte Kogler weiter. Österreich sei bisher justizpolitisch "so was wie eine Notstandszone" gewesen.

