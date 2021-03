Jürg Hunziker gibt per 1. April 2021 seine Funktion als CEO von Avaloq ab. Martin Greweldinger und Thomas Beck folgen ihm als Co-CEOs nach.Zürich - Jürg Hunziker gibt per 1. April 2021 seine Funktion als CEO von Avaloq ab und wird das Unternehmen künftig als Senior Advisor unterstützen. Martin Greweldinger und Thomas Beck wurden zu Co-CEOs ernannt - beide gehören dem Group Executive Board an. Jürg Hunziker tritt am 31. März 2021 von seinem Amt als CEO von Avaloq zurück. Er ist seit 2016 für das Unternehmen tätig, 2018 wurde er zum...

