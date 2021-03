1858 neue Ansteckungen in den letzten 24 Stunden. Positivitätsrate in den letzten zwei Wochen bei 5%, der R-Wert lag vor 10 Tagen bei 1,14.Bern - Die Ansteckungszahlen in der Schweiz und in Liechtenstein steigen weiter. Am Mittwoch wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb von 24 Stunden 1858 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das sind fast 25 Prozent mehr als am gleichen Tag vor einer Woche. Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag bei 5,0 Prozent. Damit erfüllt die Schweiz diesen Richtwert des...

