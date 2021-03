In Niedersachsen erlebte die Photovoltaik den stärksten Ausbau seit Jahren. Laut einer Auswertung der Klimaschutz- und Energieagentur des Landes sind die privaten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer dabei die Schrittmacher. Von den mehr als 17.000 im Jahr 2020 in Niedersachsen neu gebauten Photovoltaik-Anlagen gehen 14.000 auf das Konto der Einfamilienhäuser. Die Dächer auf öffentlichen Gebäuden sowie Gewerbe- und Industriebauten werden hingegen in Niedersachen noch zögerlich mit Photovoltaik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...