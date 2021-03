Fed-Chef Jerome Powell muss deshalb Investoren die Inflationsangst nehmen, ohne von der expansiven Geldpolitik abzurücken.New York - Vor wichtigen Aussagen der US-Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch haben die Kurse an der Wall Street überwiegend nachgegeben. Dabei gerieten die Tech-Indizes stärker unter Druck als der marktbreite S&P 500 und der US-Leitindex Dow Jones Industrial . Der Dow hielt sich zuletzt minimal im Plus bei 32 846,65 Punkten. Der S&P 500 verlor 0,36 Prozent auf 3948,37 Punkte, nachdem er am Dienstag...

