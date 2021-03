Die Sonnen GmbH und The Electric Storage Company beteiligen sich mit Stromspeichern und einem virtuellem Kraftwerk am Projekt Girona in Nordirland. Der Speicherhersteller Sonnen GmbH und The Electric Storage Company (TESC) realisieren ein virtuelles Kraftwerk (VPP) für das "Projekt Girona" in Nordirland.Ziel des Projekts Girona ist es, den Haushalten eine günstigere, grünere und intelligentere Energieversorgung bereitzustellen. Batteriespeicher von sonnen spielen dabei eine Schlüsselrolle: Sie ermöglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...