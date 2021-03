Die Zustimmung der Aufsichtsbehörden macht den Weg frei: EIP investiert 530 Millionen Euro in Baywa re, das von einer GmbH in eine AG gewandelt wird. Es ist die größte Transaktion in der Geschichte des Münchner Konzerns.Gut drei Monate nach der Ankündigung ist die Transaktion perfekt. Der Schweizer Investor Energy Infrastructure Partners (EIP) kann sich über eine Eigenkapitaleinlage mit 49 Prozent an der Baywa renewables energy (re) beteiligen. Die Baywa AG bleibt mit 51 Prozent Mehrheitsgesellschafterin des Unternehmens, wie der Münchner Konzern am Mittwoch erklärte. Mit dem Geldeingang sei noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...